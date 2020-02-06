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«المولد» يخضع للتدريب بنادي أوروبي

«المولد» يخضع للتدريب بنادي أوروبي
طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصار مقربة من إدارة الإتحاد عن عودة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد للمشاركة في المباريات الرسمية بعد 3 أشهر عقب انتهاء عقوبة ايقافه .

ويخضع “المولد ” الآن لتدريبات بدنية ولياقية في أحد الأندية الأوروبية تمهيداً لعوته بكامل طاقته ومهارته لأرض الملعب ، وذلك بعد تكفل إدارة الإتحاد بمصاريف هذا البرنامج التأهيلي .

وكان “المولد ” قد أشعل ملعب الإتحاد بحضوره أمس الأربعاء لدعم فريقه قبل مواجهة التعاون .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 8 دقائق

عودا حميدا وانتبه على نفسك يا كابتن فهد واتمنى انك استفدت من الايقاف بحيث تعرف مصلحتك ومستقبلك

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