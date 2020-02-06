«المولد» يخضع للتدريب بنادي أوروبي
كشفت مصار مقربة من إدارة الإتحاد عن عودة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد للمشاركة في المباريات الرسمية بعد 3 أشهر عقب انتهاء عقوبة ايقافه .
ويخضع “المولد ” الآن لتدريبات بدنية ولياقية في أحد الأندية الأوروبية تمهيداً لعوته بكامل طاقته ومهارته لأرض الملعب ، وذلك بعد تكفل إدارة الإتحاد بمصاريف هذا البرنامج التأهيلي .
وكان “المولد ” قد أشعل ملعب الإتحاد بحضوره أمس الأربعاء لدعم فريقه قبل مواجهة التعاون .
شيّووووون[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 8 دقائق
عودا حميدا وانتبه على نفسك يا كابتن فهد واتمنى انك استفدت من الايقاف بحيث تعرف مصلحتك ومستقبلك