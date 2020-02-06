  • الخميس 6

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. أبل تطلق نظام تشغيل جديد بالهواتف يطيح بمفتاح السيارة

أبل تطلق نظام تشغيل جديد بالهواتف يطيح بمفتاح السيارة

أبل تطلق نظام تشغيل جديد بالهواتف يطيح بمفتاح السيارة
متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة أبل عن إصدار نظام التشغيل التجريبي الجديد “iOS 13.4″ ، للهواتف والساعات والذي يتيح تطببيق”CarKey” وهو يعني ” مفتاح السيارة ” .

ويتيح التطبيق فتح وإغلاق باب السيارة بإستخدام الهاتف أو الساعة دون استخدام المفتاح التقليدي إطلاقاً .
كما تشمل أنظمة الخاصية الجديدة مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات ما يعد نقلة نوعية في عالم السيارات .

الجدير بالذكر أن شركات السيارات تتيح بالفعل استخدام الهاتف كمفتاح للسيارة ، إلا أنها تضع بعض القيود لضمان عدم اختراق عملة التشغيل .


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *