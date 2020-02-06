أبل تطلق نظام تشغيل جديد بالهواتف يطيح بمفتاح السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة أبل عن إصدار نظام التشغيل التجريبي الجديد “iOS 13.4″ ، للهواتف والساعات والذي يتيح تطببيق”CarKey” وهو يعني ” مفتاح السيارة ” .

ويتيح التطبيق فتح وإغلاق باب السيارة بإستخدام الهاتف أو الساعة دون استخدام المفتاح التقليدي إطلاقاً .

كما تشمل أنظمة الخاصية الجديدة مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات ما يعد نقلة نوعية في عالم السيارات .

الجدير بالذكر أن شركات السيارات تتيح بالفعل استخدام الهاتف كمفتاح للسيارة ، إلا أنها تضع بعض القيود لضمان عدم اختراق عملة التشغيل .