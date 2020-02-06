أبل تطلق نظام تشغيل جديد بالهواتف يطيح بمفتاح السيارة
كشفت شركة أبل عن إصدار نظام التشغيل التجريبي الجديد “iOS 13.4″ ، للهواتف والساعات والذي يتيح تطببيق”CarKey” وهو يعني ” مفتاح السيارة ” .
ويتيح التطبيق فتح وإغلاق باب السيارة بإستخدام الهاتف أو الساعة دون استخدام المفتاح التقليدي إطلاقاً .
كما تشمل أنظمة الخاصية الجديدة مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات ما يعد نقلة نوعية في عالم السيارات .
الجدير بالذكر أن شركات السيارات تتيح بالفعل استخدام الهاتف كمفتاح للسيارة ، إلا أنها تضع بعض القيود لضمان عدم اختراق عملة التشغيل .
محماس السادس[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 19 دقيقة
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