«مورينيو» يكشف كواليس مثيرة وراء الفوز الصعب على «ساوثامبتون»

وكالات(صدى):

علق مدرب توتنهام جوزيه مورينيو على الفوز الصعب الذي انتزعه فريقه أمس الأربعاء من ساوثامبتون بالدور الخامس بكأس الإتحاد النجريزي لكرة القدم ، على الرغم من الإصابات التي غيبت أكثر من لاعب.

وقال ” مورينيو ” : كنا في مأزق. العديد من اللاعبين كانوا مرهقين بعد مباراة سيتي

وأضاف : (ساوثامبتون) كان أفضل منا وأقوى من الناحية البدنية وأكثر سرعة. ضغط علينا وكان يملك الحماس وحصل على الفرص. (ساوثامبتون) كان الفريق الأفضل.

وتابع: لاعبو فريقي كانوا استثنائيين. رد فعلهم كان مذهلا. روح مذهلة وتواصل رائع مع الجماهير وقدموا كل شيء. لذا أعتقد أن الفريق الأفضل خسر لكن فريقي استحق الفوز .

وكانت المباراه قد شهدت غياب موسى سيسوكو وهاري كين بسبب الإصابة بالإضافة إلى عدم أحقية مشاركة الوافد الجديد ستيفن برجفاين مما اضطر مورينو لإشراك الفرنسي تانجاي ندومبلي لاعب الوسط الذي لم يكن جاهزا لخوض 90 دقيقة عقب إصابة بسيطة.