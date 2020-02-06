الكشف عن تفاصيل اتفاقية المنطقة النفطية المقسومة بين المملكة والكويت

الرياض(صدى):

كشفت مصادر عن تفاصيل اتفاقية المنطقة النفطية المقسومة بين المملكة والكويت والتي تم توقيعها مؤخراً .

ومن المقرر أن تعفي كلا الدولتين للأخرى من دفع الضرائب أو أي رسوم جمركية ، بجانب تقاسم مرافق التصدير بين الشركتين السعودية والمصرية .

كما تتضمن شراء الشركة الكويتية نصف قيمة مرافق التصدير إلى شركة شيفرون السعودية خلال 3 أشهر من تقديم تقرير تقويم يتم تقييمها في 3 بيوت خبرة .

وسيكون مرفق التصدير في ميناء سعود ” الزور ” مملوكاً بالتساوي بين الشركتين السعودية والكويتية ، على أن يتم تقاسم جميع الحقوق والتبعات .