الكشف عن تفاصيل اتفاقية المنطقة النفطية المقسومة بين المملكة والكويت
كشفت مصادر عن تفاصيل اتفاقية المنطقة النفطية المقسومة بين المملكة والكويت والتي تم توقيعها مؤخراً .
ومن المقرر أن تعفي كلا الدولتين للأخرى من دفع الضرائب أو أي رسوم جمركية ، بجانب تقاسم مرافق التصدير بين الشركتين السعودية والمصرية .
كما تتضمن شراء الشركة الكويتية نصف قيمة مرافق التصدير إلى شركة شيفرون السعودية خلال 3 أشهر من تقديم تقرير تقويم يتم تقييمها في 3 بيوت خبرة .
وسيكون مرفق التصدير في ميناء سعود ” الزور ” مملوكاً بالتساوي بين الشركتين السعودية والكويتية ، على أن يتم تقاسم جميع الحقوق والتبعات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92726 ] نشر منذ 39 دقيقة
خير ان شاء الله ..