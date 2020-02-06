اتفاقية تعاون مع الأمن السيبراني لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل

الرياض(صدى):

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اتفاقية دعم وتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، لتعزيز فرص توظيفهم لشغل وظائف القطاع الخاص.

ووقع الاتفاقية، بحضور معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعه حامد، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح.

وتهدف الاتفاقية، إلى تأهيل وتدريب الباحثين والباحثات عن عمل، من خلال تقديم برنامج تدريبي نظري وآخر عملي وذلك في مجالات الأمن السيبراني الآتية: “الحوكمة والمخاطر والامتثال، واختبار الاختراق وتقييم الثغرات، والتحقيق الجنائي والاستجابة للحوادث، وعمليات الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية”.

وتنص اتفاقية الدعم، على الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي بما يضمن جودته وتحقيق أهدافه، وتسهيل إجراءات تنفيذ عملية متابعة التدريب والزيارات الميدانية للوحدات التدريبية، على أن تتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تزويد الصندوق بقائمة المرشحين للتدريب قبل بداية البرنامج التدريبي، وتزويد الصندوق بتقارير دورية لسير البرنامج التدريبي النظري والعملي.

وتقتضي الاتفاقية، ضرورة التحقق من أهلية المتدربين وفق الشروط الآتية: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية، وألا يكون لديه سجل تجاري، وألا يكون ممن سبق له الاستفادة من نفس البرنامج.