40 مصنع يقع في خريطة الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة العام الجاري
كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن استهداف 40 مصنع ضمن المرحلة الثانية من الثورة الصناعية الرابعة ليصبح إجمالي المصانع المستهدفة 60 مصنع ، بعد التوقيع مع 20 مصنع العام الماضي 2019 .
وقال مسؤول في ” مدن ” أن اختيار المصانع يعتمد على معايير وتقييم وضعها الحالي ، ومن ثم بناء خطط التحول ، وتحديد الجهات المشاركة حسب الإختصاص .
ويستهدف البرنامج تعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع ودفع عجلة الإستثمار من خلال تطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة .
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