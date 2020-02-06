40 مصنع يقع في خريطة الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة العام الجاري

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن استهداف 40 مصنع ضمن المرحلة الثانية من الثورة الصناعية الرابعة ليصبح إجمالي المصانع المستهدفة 60 مصنع ، بعد التوقيع مع 20 مصنع العام الماضي 2019 .

وقال مسؤول في ” مدن ” أن اختيار المصانع يعتمد على معايير وتقييم وضعها الحالي ، ومن ثم بناء خطط التحول ، وتحديد الجهات المشاركة حسب الإختصاص .

ويستهدف البرنامج تعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع ودفع عجلة الإستثمار من خلال تطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة .