«الجوازات» توضح طريقة احتساب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

حمود العنزي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوزات اليوم الخميس طريقة احتساب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة .

وأوضحت “الجوازات ” أنه إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة ، و تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ أول خروج.

كما تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة.

جاء ذلك رداً على أحد المواطنين الذي تساءل عن صلاحية التأشيرة لعاملة منزلية ، قائلاً :” عاملة منزلية تم إصدار تأشيرة خروج و عودة لها يوم 02/12/2019 لمدة ٩٠ يوم و سافرت يوم 13/12/2019 متى اخر يوم لدخول السعودية ؟ ” لتجيب عليه .