بالصور.. باحث سعودي يبتكر «كمامات» ذكية للوقاية من «كورونا»

نايف السالم(صدى):

نجح باحث سعودي في إختراع فلتر ذكي للوقاية من الأمراض التنفسية ومنها فيروس كورونا الجديد ، ويعد الأول من نوعه في مجال الكمامات التنفسية .

وعمل المخترع ” عطية شنان الصلاحي ” على فصل دخول وخروج الهواء ، بحيث يكون هناء مدخل للشهيق وآخر للزفير لمنع انتقال العدوى التنفسية .

والكمامة الجديدة ” غوش 3″ خصصت مسار لدخول الهواء ، و6 فلاتر موزعة على أنبوب يستطيع المستخدم تركيبه حول الرقبة ، مع سهولة التركيب لتمرير الهواء وفلترته قبل عملية الإستنشاق .