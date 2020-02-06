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  3. بالصور.. باحث سعودي يبتكر «كمامات» ذكية للوقاية من «كورونا»

بالصور.. باحث سعودي يبتكر «كمامات» ذكية للوقاية من «كورونا»

بالصور.. باحث سعودي يبتكر «كمامات» ذكية للوقاية من «كورونا»
نايف السالم(صدى):

نجح باحث سعودي في إختراع فلتر ذكي للوقاية من الأمراض التنفسية ومنها فيروس كورونا الجديد ، ويعد الأول من نوعه في مجال الكمامات التنفسية .

وعمل المخترع ” عطية شنان الصلاحي ” على فصل دخول وخروج الهواء ، بحيث يكون هناء مدخل للشهيق وآخر للزفير لمنع انتقال العدوى التنفسية .

والكمامة الجديدة ” غوش 3″ خصصت مسار لدخول الهواء ، و6 فلاتر موزعة على أنبوب يستطيع المستخدم تركيبه حول الرقبة ، مع سهولة التركيب لتمرير الهواء وفلترته قبل عملية الإستنشاق .


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