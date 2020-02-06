بالصور.. باحث سعودي يبتكر «كمامات» ذكية للوقاية من «كورونا»
نجح باحث سعودي في إختراع فلتر ذكي للوقاية من الأمراض التنفسية ومنها فيروس كورونا الجديد ، ويعد الأول من نوعه في مجال الكمامات التنفسية .
وعمل المخترع ” عطية شنان الصلاحي ” على فصل دخول وخروج الهواء ، بحيث يكون هناء مدخل للشهيق وآخر للزفير لمنع انتقال العدوى التنفسية .
والكمامة الجديدة ” غوش 3″ خصصت مسار لدخول الهواء ، و6 فلاتر موزعة على أنبوب يستطيع المستخدم تركيبه حول الرقبة ، مع سهولة التركيب لتمرير الهواء وفلترته قبل عملية الإستنشاق .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92711 ] نشر منذ 3 دقائق
ممتاز ..