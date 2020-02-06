وافد يطلب الزواج من عاملة منزلية مقابل ٦٥٠ ريال والأخيرة توافق
أعرب وافد إندونيسي، عن رغبته في الزواج من إحدى العاملات المنزليات، من نفس جنسيته.
وأوضح الوافد أنه جاهز لإتمام الزواج، بتكلفة ستكون ٦٥٠ ريال فقط.
وأشار إلى أنه سأل الخادمة، ووافقت على الارتباط به، فتشجع وتقدم للزواج.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33406 ] نشر منذ 39 دقيقة
مبروك اذا كان يعمل عند كفيلها
اما ان كان يعمل لدى كفيل اخر او شركه فربما يكون متفق معها على الدعاره بمعنى يتزوجها ويأخذها من منزل كفيلها ليلة الجمعه ويشغلها في الدعاره ويعيدها بعد المغرب لمنزل كفيلها
فيصل[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 25 دقيقة
هههههههههه
ح يشغلها
من جميع النواحي
وح تطلع 650الف في سنه
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 دقائق
خاف الله يارجل واحسن الظن بالخلق لايبتليك الله
الله يصلح حالك