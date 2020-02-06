وافد يطلب الزواج من عاملة منزلية مقابل ٦٥٠ ريال والأخيرة توافق

أميرة خالد(صدى):

أعرب وافد إندونيسي، عن رغبته في الزواج من إحدى العاملات المنزليات، من نفس جنسيته.

وأوضح الوافد أنه جاهز لإتمام الزواج، بتكلفة ستكون ٦٥٠ ريال فقط.

وأشار إلى أنه سأل الخادمة، ووافقت على الارتباط به، فتشجع وتقدم للزواج.