شاب في نقاش عن أخذ راتب الزوجة: «أنا اخذها من بيت أبوها عشان أعطيها»

عادل الحربي(صدى):

وثق مجموعة من الشباب، مناقشتهم حول مدى إمكانية أن يأخذ الرجل راتب زوجته ليصرف منه على شؤونه الخاصة وشؤون المنزل.

وتباينت آراء الشباب، حيث رأى بعضهم أنه لا يجب على الرجل أن يأخذ من مال زوجته تحت أي ظرف أو مسمى، بينما يرى الجانب الآخر أن هذا الأمر ممكن بالفعل.

ودعم بعض الشباب موقفه بأن الحياة الزوجية مشاركة بين الإثنين في كل شيء، فيما قال آخر: «أنا أخذها من بيت أبوها عشان أعطيها وأعزها مستحيل أخذ مالها».

بينما أقترح أحدهم أن تكون العلاقة بين الزوجين قائمة على النظام الأمريكي، ويتقاسما المعيشة ويتحملاها معا.