رفض ممارسة الرذيلة فأصابوه بعاهة مستديمة

أبوظبي(صدى):

اعتدى رجلان وامرأتان من الجنسية الآسيوية في الإمارات، على رجل عربي، مسببين له عاهة مستديمة، وذلك لرفضه ممارسة علاقة غير شرعية مع إحدى المرأتين داخل مركز مساج.

وقال المجني عليه أمام النيابة، إنه توجه إلى مركز مساج، وبدخوله الغرفة لم يجد الأغراض المعتادة، ومنها فوطة لتغطية جسده، وحين سأل المدلكة أخبرته بأنه لا داعي لها، وطلبت منه التجرد كلياً من ملابسه لكنه لم يفعل ذلك.

وأضاف أنه حين استلقى للحصول على الخدمة فوجئ بها ترتدي ملابس خليعة وتعرض عليه ممارسة الجنس، لكنه رفض وأخبرها أنه يريد الحصول على المساج.

وخرج المجني عليه وطلب من موظف الاستقبال استرجاع نقوده، لأنه لا يريد هذا النوع من الخدمات، فرفض الموظف، ما دفع المجني عليه إلى التهديد بإبلاغ الشرطة، ليتفاجأ بالاعتداء عليه بأنبوب حديدي.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه مصاب بعاهة مستديمة بنسبة تقدر بنحو 15%.