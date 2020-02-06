وزير خارجية المغرب في تصريح يثير الغضب: لا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر منهم

مليكة فؤاد(صدى):

أثار وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، غضبا عارما، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية.

وقال بوريطة في تصريحاته، إن مواقف المغرب بخصوص خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، يجب أن تكون عقلانية وليست عن طريق المزايدات، كما فعلت بعض الدول، ولا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر منهم -على حد قوله-.

وأضاف: ما يهم المغرب هو موقف السلطة الفلسطينية من موقفنا وليس ما تقوله الصحافة.

ورفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت الماضي، الخطة الأمريكية.