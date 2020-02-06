حالة يحق فيها رفض العملات المعدنية التي تقل قيمتها عن الريال

حمود العنزي(صدى):

أكدت مصادر أنه يحق للشخص رفض قبول العملات المعدنية التي تقل قيمتها عن الريال، وذلك في حال تجاوز مجموعها عشرة ريالات.

وتؤكد المادة السابعة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، على أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على 10 ريالات إلا مؤسسة النقد العربي السعودي، وفروعها وما يقوم مقامها التي تقبل تيسيرا للناس أي مقدار من أية فئة سواء بقصد دفعها للخزينة العامة أو استبدالها بفئات أخرى.