لمن تضررت سيارته لسوء صيانة الطرق المطالبة بالتعويض

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر قانونية، أنه يحق لمن تضررت سيارته بسبب سوء صيانة الطرق المطالبة بالتعويض.

وأوضحت أنه من حق المتضرر بسبب الحفريات أو سوء صيانة الطريق، مطالبة الأمانة أو وزارة النقل -حسب الاختصاص- بالتعويض عن الأضرار التي أصابته وكذلك قيمة إصلاح سيارته.

يأتي ذلك بشرط إثبات الضرر في تقرير المرور.