لمن تضررت سيارته لسوء صيانة الطرق المطالبة بالتعويض
أكدت مصادر قانونية، أنه يحق لمن تضررت سيارته بسبب سوء صيانة الطرق المطالبة بالتعويض.
وأوضحت أنه من حق المتضرر بسبب الحفريات أو سوء صيانة الطريق، مطالبة الأمانة أو وزارة النقل -حسب الاختصاص- بالتعويض عن الأضرار التي أصابته وكذلك قيمة إصلاح سيارته.
يأتي ذلك بشرط إثبات الضرر في تقرير المرور.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33392 ] نشر منذ 1 ساعة
اكبر ضرر يواجهنا في جنوط السياره بسبب الحفر وعيون القطط اللي ما لها داعي وموضوعه بطريقه غير نظاميه وهذا يدل على ان المقاول يجهل كيقيه وضعها في الشارع ولا يوجد رقيب يتأكد من عمل المقاول
ثم هل اذهب للمرور واطالبهم بأثبات ان الجنط او الرنق انطعج بسبب الحفر ؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54238 ] نشر منذ 56 دقيقة
سياراتها تضرر بطنها من الأسفل وتطعج الجنوط
وكل اشوي اسوي تربيط ووزن أذرعه
وكفرات تتشقق
من الحفريات والمطبات
أما باالنسبة لبودي السيارة فيستاهل الي قدامه تحويلة أو صبات خرسانية وشايف التحذيرات وجاي طاير مقلع هذا يستاهل
بس بطون سياراتنا والمساعدات الي تتفقع مين يعوضنا فيها🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33392 ] نشر منذ 37 دقيقة
حسب الموضوع الامانه هي من يعوض المتضرر من الطرق والشوارع
لكن الموضوع يحتاج الى اثبات الضرر من ادارة المرور
طيب الا يكفي ان اصور الحفره او المطبات الصناعيه بالجوال ؟
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 21 دقيقة
للاسف الطرق متهالكه واولها طريق الرياض الطايف من المزاحميه حتى الجله وبعدها في اماكن متفرقه حتى ظلم وفي العوده من ظلم حتى المزاحميه الطريق ضاعت معالمه تشققات حفر بطناج حسبي الله على وزارة النقل بلغت اكثر من مره ولكن للاسف يبي لهم مكافحة الفساد وين تروح الملايين التي يتم صرفها لوزارة النقل