«الغانم» يستشهد بتقمص امرأة لشخصيتين وجمعت بين زوجين في حديثه عن «البدون»

خالد الظفيري(صدى):

استشهد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بحالة تزوير لامرأة تقمصت شخصيتين مختلفتين، وجمعت بين زوجين، وذلك أثناء استعراضه لملف البدون.

وأوضح الغانم أن المرأة اسمها عمرة تحمل الجنسية الكويتية مادة أولى، ولديها جواز سفر بنفس المعلومات والبطاقة المدنية أيضا، قائلا: «وهذي عمرة غير موجودة أصلا، فهي شبح، والفكر التزويري صار استثمارياً ويحلب البلد حلاب.

وتابع: «في المقابل واحدة اسمها غريسة عندها بطاقتان مدنيتان مختلفتان، وهذه هي عمرة نفسها، وحصلت على بطاقتين مختلفتين بالتواطؤ مع موظفين، وغريسة وأبوها وزوجها وفق أحكام المحكمة أدينوا بالتزوير».

ولفت إلى أن الأمور تتكشف بعد وفاة الأب، قائلا: «عند حصر الورثة يأتي الأخوة والأخوات ويقولون (ليس لدينا عمرة)، وحقق الابطال في الجنسية، وبعد المضاهاة اتضح أن عمرة هي غريسة، وتأكد من خلال البصمة والصورة وأثبت أن عمرة كيان أوجد وزوجوها وهي شبح، وفي المستندات مطلقة قبل الدخول عليها، وتأخذ مساعدة الزواج والمطلقات ورعاية سكنية والشبح عندها بيت وانتم ما عندكم بيت وتأخذ بدل إيجار».

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