رجل وزوجته يستقطبان طالبات لممارسة الرذيلة

القاهرة(صدى):

ألقت الشرطة في مصر القبض على رجل وزوجته، أسسا شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين، استقطبا راغبي ممارسة الرذيلة من الطالبات، مقابل 500 جنيه مصري في الساعة.

واستغل المتهم وزوجته إقامتهما، بجوار مدرسة ثانوية للبنات، حيث كانت زوجته تقف أمام المدرسة لاستقطاب الطالبات للعمل معهما في الدعارة، ونجحا في استقطاب العديد منهن.