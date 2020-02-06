رجل وزوجته يستقطبان طالبات لممارسة الرذيلة
ألقت الشرطة في مصر القبض على رجل وزوجته، أسسا شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين، استقطبا راغبي ممارسة الرذيلة من الطالبات، مقابل 500 جنيه مصري في الساعة.
واستغل المتهم وزوجته إقامتهما، بجوار مدرسة ثانوية للبنات، حيث كانت زوجته تقف أمام المدرسة لاستقطاب الطالبات للعمل معهما في الدعارة، ونجحا في استقطاب العديد منهن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54220 ] نشر منذ 1 ساعة
مشروع جرارةناجح بصراحة
خصوصآ في فصل الشتاء لمن يبي الدفاء
الله يقلعكم
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33380 ] نشر منذ 52 دقيقة
القواده شغله مربحه ماديا
ما فيه شك ان الزوج ديوث والزوجه عاهره