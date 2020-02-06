إجراءات عزل ترامب تفشل

واشنطن(صدى):

أنهى مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بتبرئته من التهمتين المنسوبتين إليه في قضية عزله من منصب الرئاسة.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

أما التهمة الثانية، وهي “عرقلة تحقيق الكونجرس”، فرفضها 53 عضوا في المجلس، مقابل 47 عضوا صوتوا لصالحها.

وأصبح ترامب الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي أطلقت ضده إجراءات العزل في الكونجرس، بعد الرئيسين الأسبقين أندرو جونسون، وبيل كلينتون.