إجراءات عزل ترامب تفشل
أنهى مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بتبرئته من التهمتين المنسوبتين إليه في قضية عزله من منصب الرئاسة.
وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.
أما التهمة الثانية، وهي “عرقلة تحقيق الكونجرس”، فرفضها 53 عضوا في المجلس، مقابل 47 عضوا صوتوا لصالحها.
وأصبح ترامب الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي أطلقت ضده إجراءات العزل في الكونجرس، بعد الرئيسين الأسبقين أندرو جونسون، وبيل كلينتون.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92697 ] نشر منذ 9 دقائق
جيد ياالاصهب ادعس على خشومهم ..
.. كل اللي يصوتون ضدك من اذناب إيران ، ولكنك خزمتهم خزم وخرمتهم خرم .. كفو ..