بالفيديو بكاء سيدة بعد سرقة بسطتها مصدر رزقها الوحيد

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، استغاثة امراة تعرضت بسطتها للسرقة، والتي كانت مصدر رزقها الوحيد.

وظهر في الفيديو تدعى أم راكان الجهني تشكو تعرض بسطتها للسرقة وقالت «انا أعين عيالي بهذا الشغل، حسبي الله ونعم الوكيل عليه من مد يده وسرقني ، الله لا يوفقوا لا في الدار الدنيا ولا الآخرة».

وأضافت: «إلى متى هذا الحال والسرقات شقت بسطتي، يسرقونني وأنا أعين أطفالي الضعاف ، والله كل رزقي منها وتسديد ديوني والإيجار كله منها».