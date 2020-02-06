بالفيديو .. المطلق: لا يجوز سب ولعن الأندية الرياضية ويجب تحكيم العقل

حمود العنزي(صدى):

دعا مستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، مشجعى الأندية الرياضية إلى ترك التعصب الرياضى، محذرًا من سب وشتم الأندرية وأمهات اللاعبين أو إطلاق اتهامات على الحكام واللاعبين لكون أنهم لم يحققوا ما يرغب به المشجعين.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج «فتاوى» المذاع على القناة الأولى، أن حكام المباريات تختارهم جهات معنية بذلك، مستنكرًا قيام بعض الشباب بسب الحكام أثناء المباريات، وقيام البعض الأخر بسب وشتم اللاعبين بأمهاتهم.

وأكد المطلق أن التعصب وما يتبعه من سب وشتائم واتهامات تتنافى مع تعاليم الإسلام، داعيًا الجميع إلى تحكيم العقل والابتعاد عن التعصب.