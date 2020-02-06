أمير القصيم: المملكة الدولة الوحيدة التي تُسقِط من محكومية السجين إذا حفظ أجزاء من القرآن

القصيم(صدى):

أشاد أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، بدعم المملكة لجمعيات تحفيظ القرآن والمراكز الإسلامية، فضلاً عن حلقات تحفيظ القرآن بالحرمين الشريفين.

وجاء ذلك في كلمته بالحفل الختامي لمسابقة سموّه لحفظ القرآن، حيق قال: “لا توجد دولة بالعالم تسقط من محكومية السجين إذا حفظ أجزاء من القرآن الكريم كما هو موجود بالمملكة”.

ودشّن أمير المنطقة مشروع تطبيق القرآن الكريم ومصحف جامعة القصيم الإلكتروني، إلى جانب تكريمه المحكمين والمشاركين والطلبة والطالبات الفائزين في جميع المراحل الدراسية.