توضيح من الصحة بشأن حملة شلل الأطفال

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، على انتهاء حملة شلل الأطفال السابقة حاليًا، مؤكدة أنها جرعة تنشيطية تُعطى للأطفال تحت سن 5 سنوات.

وجاء ذلك ردًا من الوزارة علىسؤال تضمن :” لو سمحت كان في قبل اسبوعين حملة جرعات للاطفال وانا كنت مسافرة ولما رجعت رحت للمستوصف قالو لي الجرعات خلصت ابغى اعرف اذا حتتوفر مره ثانيه وهل في ضرر لو ما اخذها ممكن تردو علي”.

وردت الوزارة قائلة : حملة شلل الأطفال السابقة انتهت حالياً، ولا يوجد ضرر بإذن الله فهي عبارة عن جرعة تنشيطية تُعطى للأطفال تحت سن 5 سنوات بغض النظر عن تطعيمات الجدول الوطني الروتينية حيث يعتبر اللقاح وسيلة آمنة لتعزيز مناعة الطفل ضد المرض.