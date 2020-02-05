ممدوح طاشكندي طموح هندسي نقل مستشفى الشميسي إلى مدينة طبية عصرية

سعيد العجل(صدى):

يعيش مستشفى الشميسي بالرياض نقله فـي تطوير المباني من خلال إعادة تصميم المباني القديمة بالإضافة إلى إنشاء مباني جديدة تخدم التوسعات المستقبلية لمدينة الملك سعود الطبية وهذا العمل الهندسي يقف خلفه

المدير التنفيذي للتشغيل المهندس ممدوح طاشكندي وفريق عمله الذي عمل خلال عامين فقط على جملة من المشاريع النوعية التي ساهمت فـي بيئة مميزة للمرضى والمراجعين بالإضافة إلى الموظفين ، هذا العمل الطموح تحقق بفضل من الله بكوادر وطنية يقودها مهندس سعودي نال الثقة حتى اصبح عمله يرى بعيون الجميع لتحقيق رؤية 2030.

الجدير بالذكر أن المشاريع المستقبلية القادمة لهذا الفريق الهندسي البرج الطبي الثالث، البرج الإداري، مواقف السيارات متعددة الأدوار،مشروع تكسية مستشفى الأسنان، مشروع ترميم وتأهيل وتكسية مبنى مركز الملك فهد للكلى.