منتدى الادارة والأعمال يستشرف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة

هتاف السلمي(صدى):

أكد الدكتور عبد الله الشدادي، رئيس منتدى الادارة والأعمال ان أعمال المنتدى في نسخته الحادية عشر ستطرح محاورا علمية جديدة تستهدف تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لما فيه خدمة الوطن والمواطن.

وقال الدكتور عبد الله الشدادي: أن الدورة الحالية ستكون تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وستنطلق في مدينة جدة على مدار ثلاثة ايام ابتداء من ٢ مارس ٢٠٢٠، تحت شعار القيادة والتطوير واستشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، انطلاقا من وحي فكر القيادة والتغيير واستشراف المستقبل، على اعتبار أن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور محوري في التحول الرقمي في عدة مجالات تخص القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية والصحية وغيرها.

وبين الدكتور الشدادي ان ما يحققه الذكاء الاصطناعي في عصرنا الحالي من تطور كفيل بتغيير العالم من حولنا، وعليه فقد جاءت محاور المنتدى لتبرز أهمية مواكبة المرحلة التنموية وخطة التحول الوطني ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وتناقش ستة مواضيع رئيسة في موضوع الذكاء الاصطناعي و تقنياته وتأثيره في المجتمع والأداء الاقتصادي تحت عناوين: استشراف المستقبل كضروة تحتمها المتغيرات التقنية والاقتصادية، الثورة الصناعية الرابعة من حيث سماتها وتحدياتها، دور القيادات الادارية في استشراف المستقبل ومواكبة التغيير في عصر الثورة الصناعية الرابعة، الى جانب البحث في موضوع عصر التطبيقات الالكترونية … الفرص والتحديات والحلول، فضلا عن تناول الفرص والتحديات المستقبلية أمام الاقتصاد السعودي، مع استعراض نماذج وتجارب قيادية متميزة في استشراف المستقبل ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وقال رئيس المنتدى: سيشارك في فعاليات المنتدى مختلف القطاعات الادارية والتقنية من الجهات الحكومية وممثلو الشركات والمؤسسات والمهتمين من رجال الاعمال من داخل المملكة وخارجها، وستكون الدعوة مفتوحة للمشاركة بتقديم أوراق العمل العلمية وإستعراض النظريات والاطروحات المتخصصة في الادارة والاعمال، وإستعراض التجارب الادارية والعلمية التي تثري القطاع الاداري والاقتصادي، إلى جانب المشاركة في المداخالت والمناقشات الى جانب المشاركات في ورش العمل والدورات التدريبية، مبينا ان اللجنة العلمية للمنتدى وجهت دعواتها لأكثر من 28 متحدثا من الخبراء والاكاديميين من الكفاءات الوطنية والعالمية لتقديم ابحاثهم وتجاربهم في موضوعات الذكاء الاصطناعي وتقنياته الى جانب موضوعات جديدة تواكب التطور الذي يحدث في عالم الادارة والأعمال مع استعراض التجارب ونتائج الفكر والممارسة القيادية في المنظمات استنادا الى مفاهيم إدارة التغيير والتجارب الناجحة في هذا الإطار.

كما أشار الى ان فعاليات المنتدى تأتي بتنظيم من مؤسسة نما المعرفية، ومجلة الادارة والاعمال، وبشراكة استراتيجية مع المنظمة العربية للتنمية الادارية، والجمعية السعودية للادارة، بهدف تناول وطرح مفاهيم إدارة التغيير والتجارب الناجحة بما يسهم في تطوير قطاع الادارة والاعمال على المستوى المحلي والعربي.