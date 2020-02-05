تجاوزت 29 مليون دولار سباقات الفروسية السعودية الأغلى عالمياً

محمد السعران تصوير: محمد الدواس(صدى):

يستعد نادي الفروسية بالرياض لإقامة «كأس السعودية» العالمي لسباقات الخيل في دورته الأولى، وذلك يوم السبت 29 فبراير الجاري، على ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، وقد أكمل النادي كافة الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق هذا الحدث الدولي المهم في عالم سباقات الخيل، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية لأول مرة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد .

وكشف صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة النادي عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة في المؤتمر الصحفي الذي نظمه النادي مساء الأربعاء 5 فبراير في مقر نادي الأعضاء بالملز، مبيناً تواجد ومشاركة أفضل الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم في أول سباق دولي بهذا الحجم يقام في المملكة العربية السعودية، وأن جوائز «كأس السعودية» تعد الأعلى على مستوى السباقات المماثلة في العالم، حيث تصل قيمتها إلى 29.2 مليون دولار، ملفتاً سموه إلى أن هذا الحدث من شأنه أن ينقل للعالم المشهد الحضاري الذي تعيشه بلادنا ليس على المستوى الرياضي فحسب، بل على كافة الأصعدة، كما سيعكس صورة مجتمعنا النابض بالحياة، والاقتصاد المزدهر والتقدم في شتى المجالات التي نصت عليها رؤية المملكة 2030، مرحباً سموه بكافة المشاركين من مختلف دول العالم.

وأوضح سمو الأمير بندر أن كل سباق من السباقات الدولية الثمانية في يوم كأس السعودية سيشهد مشاركة اثنين من خيول السباقات السعودية. حصل نجم المضمار المدرب في الولايات المتحدة Mucho Gusto ، الذي أعده مدرب الأمريكي الشهير، Bob Baffert والذي يملكه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، و يشارك في سباق مسافة1800 متر لكأس السعودية بفضل فوزه الأخير في بطولة كأس العالم للبيغاسوس من الدرجة الأولى في فلوريدا، وتم الاحتفاظ بالمركز الثاني في تشكيلة النجوم للفائز الأعلى تصنيفًا في أحد سباقي خادم الحرمين الشريفين للفئة الأولى الذي يقام يوم السبت القادم 8 فبراير، لينضم إلى تشكيلة النجوم التي تضم بنباتل المدرب من قبل سعيد بن سرور وبافرتز ماكينزي وميدنايت بيسو المدربين من قبل ستيف آسموسن وتدريب الحد الأقصى للأمن من قبل جيسون سيرفيس وكريسوبريل الياباني وغولد دريم المدربين من هيديتاكا أوتوناشي وأوسامو هيراتا على التوالي .

وقال سمو الأمير بندر: لقد استضاف ميدان الملك عبد العزيز لسنوات عديدة الكثير من السباقات والفعاليات المهمة وساهم في تنشيط هذه الصناعة في مناخ صحي وبيئة محفزة باهتمام من الملاك والمدربين والخيالة في المملكة، لكن تحدي الفرسان الدولي المقبل في «كأس السعودية»، سيكون بداية لعهد جديد في تاريخ هذه الرياضة في المملكة ، ونحن نسعى إلى تعزيز وتطوير السباقات الحلية والدولية، لنسهم في صناعة المشهد الحضاري إلى جانب العديد من الفعاليات البارزة الأخرى التي يتم تنظيمها الآن في المملكة العربية السعودية ، مما يضع المملكة في المكان المناسب على خارطة الرياضات العالمية .

كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة رئيس اللجان الفنية بالنادي أنه تم مراعاة أن تكون بطولة «كأس السعودية» مميزة ومختلفة من ناحية المستوى الفني ومن ناحية التنوع في الأشواط والأعمار والفئات وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية، وحرص أيضاً على تكامل جميع اللجان العاملة واستقطاب العناصر المؤهلة بالخبرة والمعرفة في منظومة عمل احترافي ومهني ليواكب أهمية هذه البطولة التي نفتخر بأنها تحمل اسم «كأس السعودية»، وأشار سموه إلى أن النادي عمل كذلك على تحسين العديد من المرافق في ميدان الملك عبدالعزيز وتجهيزها وإجراء التعديلات لتهيئة بيئة العمل المناسبة، وفي مقدمتها تجهيز مستشفى الخيل بفريق طبي متخصص قادر على التعامل مع كل الحالات، وكذلك تجهيز المحجر الصحي للخيل وكافة الخدمات المساندة التي تقدم للجميع دون استثناء . وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية والتصوير، قال سمو الأمير عبدالله: إن النادي حرص على دعوة مختلف وسائل الإعلام وإتاحة الفرصة لها لتغطية البطولة، وكذلك توفير شركة متميزة ومتخصصة بطواقمها الفنية والتقنية لتصوير ونقل السباق بأفضل جودة ومعايير متاحة، ليتعايش العالم مع سباق «كأس السعودية».

من جهته قال الأستاذ عادل المزروع ، مدير عام نادي الفروسية: إن أنظار العالم ستتجه إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة الحدث الأهم بطولة كأس السعودية والتي تحظى بمشاركة العديد من أفضل الخيول والمدربين والخيالة في العالم الذين يتنافسون هنا في الرياض في مناسبة فريدة من نوعها في تاريخ السعودية، وأضاف المزروع: نحن نعتز كثيراً بالمشاركة المحلية في التدشين الافتتاحي لكأس السعودية، وهو أمر هام للغاية، فبدون دعم الملاك والمدربين والخيالة في المملكة، لن يكون بمقدورنا النجاح في تنظيم حدث بهذا الحجم، وتسعدنا مشاركة خيول السباق المحلية وتنافسها مع أفضل الخيول العالمية، وهذا الأمر أحد الأهداف الرئيسية من تنظيم كأس السعودية الذي سينعكس ايجابيا على منظومة سباقات الخيل السعودية بكل أطرافها ومكوناتها.

وأعلن مدير عام نادي الفروسية عن الداعمين والرعاة، الشركاء البلاتينيين للبطولة، وهما: لونجين العالمية الراعي الرئيسي لسباق القدرة والتحمل، والخطوط الجوية العربية السعودية الناقل الرسمي للبطولة، معبراً عن سعادته بارتباط كأس السعودية بهذه العلامات التجارية الشهيرة، التي سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق ما نتطلع إليه جميعا من نجاح وتميز. وشدد المزروع كذلك على أهمية دور الإعلام في نقل وتغطية كأس السعودية مثنياً على دور الإعلام السعودي في كل ما تحقق ويتحقق من تقدم وتطور لرياضة الفروسية في المملكة، وأضاف: في مناسبة كبيرة مثل كأس السعودية ستتجه الأنظار من كافة أرجاء العالم نحو المملكة، وسيولي الإعلام العالمي بكافة وسائله وقنواته اهتمامًا كبيرًا لهذه البطولة الدولية، ويهمنا بدرجة كبيرة أيضا على الصعيد المحلي والعربي أن تنال بطولة كأس السعودية الاهتمام الذي يوازي هذا الحدث ويبرزه بالمستوى المشرف، من خلال التناول والطرح الإعلامي النوعي عبر مختلف الوسائل، ونطمح بالتالي إلى حضور واهتمام الجمهور السعودي بكافة فئاته، فهذه البطولة الدولية هي مصدر فخر كبير لنا في نادي الفروسية، ولنا جميعا كمجتمع سعودي، وكوسط إعلامي سيؤدي دوره في التعريف بهذا الحدث العالمي الذي يقدم للعالم صورة حضارية مشرقة عن بلادنا وثقافتها وتاريخها وتطورها في كافة المجالات، ونحن نتطلع إلى حضور إعلامي استثنائي في مناسبة استثنائية تحمل اسم بلادنا الغالية، سيشهدها ميدان الملك عبد العزيز في 28 و 29 فبراير .

وأوضح المزروع أن البطولة ترافقها العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية إلى جانب الفعاليات الترفيهية العائلية من عربات الطعام المختلفة وأماكن مخصصة ذات إطلالات مميزة على جميع الأحداث على الميدان .

من جهة أخرى، قال نائب رئيس الاتصالات المؤسسية للخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) ، السيد فهد باهديلة يسر الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) أن تسهم في دعم بطولة كأس السعودية وتكون شريكاً في هذه المناسبة والغالية والحدث الوطني الهام، كما يسرنا الترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم الذين يسافرون إلى الخطوط السعودية للحضور والمشاركة في احتفالات كأس السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية هي واحدة من أكبر العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي الشريك البلاتيني والناقل الرسمي لبطولة كأس السعودية والراعي الرئيسي لسباق سبرينت السعودية، وهو جزء من بطاقة كأس السعودية .