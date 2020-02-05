التنمية الأسرية بأملج «سكن» تختم دورة المقبلين على الزواج

سعيد العجل(صدى):

أملج_رعت مؤسسة ال الجميح الخيرية مساء اليوم الاربعاء حفل ختام دورة تأهيل المقبلين على الزواج الذي نفذتها جمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج ، وبحضور عدد من المواطنين والشباب المشاركين .

من جهته وجه رئيس جمعية سكن خلال اللقاء الشكر والتقدير لمؤسسة ال الجميح على دعمها الميمون واسهامها الدائم في انجاح برامج ومشاريع التنمية الأسرية في أملج ، كما اعرب عن امتنانه وتقديرة لفريق العمل بالجمعية في مقدمتهم المدرب/ ياسر خيايا على ما يبذلونه من جهود مباركة في خدمة مجتمعهم ، وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات على المتدربين واخذ الصور التذكارية .