مصرف الإنماء يحدد شروط الحصول على قرض الزواج لمن أتم 25 عاما 

علي القحطاني(صدى):

وضع مصرف الإنماء شروط للراغبين في الزواج للحصول على قرض، مبينا أنه يتم الاستقطاع الشهري بداية من 500 ريال كحد أدنى ويسري هذا البرنامج حتى بلوغ المستفيد عمر 25 عاما.

وأوضح مصرف الإنماء أنه يتم إعفاء المستفيد من دفع الاشتراك في حال الوفاة أو العجز، كما أتاح اختيار طريقة دفع الاشتراك بما يناسب الجميع كخيارات اشتراك مرنة بشكل سنوي أو نصف سنوي أو فصلي أو شهري.

وحدد مصرف الإنماء مهلة 21 يوما وفي حال عدم الرضا يمكنك إعادة الوثيقة واستعادتها، ولمزيد من التفاصيل عن الحساب الرقمي عبر الإنترنت ودون الحاجة لزيارة الفرع اضغط على الرابط التالي :هنــــــــــا.