لوشيسكو: فوزنا كان مستحقا وليست المباراة الأولى التي يتألق بها المعيوف

ماجد محمد(صدى):

علق المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، على فوز فريقه اليوم الأربعاء، أمام الرائد، بـ3 اهداف مقابل هدف.

وقال رازفان خلال لقاء صحفي عقب المباراة : فوزنا كان مستحق كل المجموعة ساهمت فيه، ليست المباراة الأولى التي يتألق بها المعيوف، بدون شك هو الحارس الأول في المملكة.

وأضاف: بالنسبة لتسديدة المعيوف لركلة الجزاء كان الوقت قد انتهى وكان المعيوف واثقا عند التسديد

وتابع: بعد الهدف الثاني ارتبك أكثر اللاعبين أخطاء، وليس البليهي وحده، يجب علينا تلافيها في المستقبل، وادواردو بذل مجهود لياقي كبير، فضلت إشراك الشهري للقيام بأدواره، بدلاً من التغيير كثيرًا في وسط الملعب.