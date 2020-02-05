مدرب الرائد عن فوز الهلال:«قاتلنا للخروج ولو بنقطة ولكن لم يحالفنا الحظ»

طلال الغامدي(صدى):

علق البلجيكي بيسنيك هاسي مدرب الرائد، على فوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري للمحترفين.

وقال هاسي خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة:” احترمنا الهلال في بداية المباراة، فريق كبير ويلعب في ملعبه، قاتلنا للخروج ولو بنقطة ولكن لم يحالفنا الحظ “.

واحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق النصر حامل اللقب الذي يحتل حاليًا المركز الثاني، بينما يتواجد فريق الرائد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.