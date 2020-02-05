بالفيديو .. الإطاحة بالمفحط حامل الساطور بإحدى المدارس في الرياض

علي القحطاني(صدى):

تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو يظهر فيه شخص وهو يمارس التفحيط بسيارته.

ووثق الفيديو اقتحام السيارة إلى ملعب، قيل أنها تابعة لإحدى المدارس، كما ظهر في الفيديو أن الأمر تم وسط حضور بعض من الشباب.

وتداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو، منوهين بأن قائد المركبة بدون لوحات اقتحم بوابة مدرسة ودخل للساحة الداخلية ومارس التفحيط ثم خرج وتوقف بالمواقف الخارجية وترجل من المركبة حاملاً ساطور.

من جهتها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من تحديد هوية قائد المركبة، حيث تبين أنه كان شاب عشريني، وتم القبض عليه.