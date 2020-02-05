كاظم الساهر يعلن عن موعد حفله المقبل في المملكة

أميرة خالد(صدى):

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عن حفلين غنائيين في المملكة، بعد إلغاء حفله الأخير الذي كان مقررًا 14 سبتمبر الماضي، ضمن فعاليات ” موسم الرياض “.

ونشر الساهر عبر حسابه على موقع ” تويتر “ البوستر الخاص بالحفلين، اللذين سيقامان في مدينتي الرياض وجدة، بمناسبة عيد الحب، على أن تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

وبحسب البوستر فإن الحفل الأول في الرياض يقام 12 فبراير على مسرح أبو بكر سالم، بينما يقام الثاني 13 فبراير في جدة، على أن يتم تحديد المسرح خلال اليومين المقبلين.