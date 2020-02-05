بالفيديو.. تفاصيل العثور على شخص حاول إيذاء نفسه في منتزه بالرياض

حمود العنزي(صدى):

كشف عضو فريق جمعية غوث للإنقاذ، تفاصيل العثور على شخص، حاول إيذاء نفسه، ووُجدت عليه بعض الحروق في مقدمة الوجه بأحد متنزهات غرب الرياض.

وقال العضو خلال لقاءه في برنامج ” الراصد ” : لم يكشف الرجل عن سبب إيذاء نفسه ووجدنا عليه العديد من الإصابات.

وأضاف: وجد العضو سيارة الشخص ولم يجده فبدأ البحث عنه ووجده يستخدم أشياء حارقة، فوجده الشباب وتم التواصل مع الجهات المختصة وتم إنقاذه وهو حاليًا بصحة جيدة.

ورفض عضو جمعية غوث ذكر اسم الشخص الذي حاول إيذاء نفسه حيث قال مقدم اللبرنامج إنه شخصية مشهورة على موتقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صدى قد نشرت في وقت سابق انباء عن العثور على شخص حاول إيذاء نفسه في أحد المنتزهات غرب الرياض.

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