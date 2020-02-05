الزعاق : درجات الحرارة ستنخفض لمعدلات متدنية منتصف الأسبوع المقبل

علي القحطاني(صدى):

توقع الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بأن تنخفض درجات الحرارة لمعدلات متدنية منتصف الأسبوع القادم على بعض المناطق.

وأوضح فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع تويتر:”برد عقرب السم : من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لمعدلات متدنية منتصف الأسبوع القادم على جل مناطق السعودية بتمرحل زحزاح بدءً من الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، حائل، القصيم، الرياض وأجزاء من الشرقية والغربية وتمتد إلى نهاية الأسبوع ويسمى هذا البرد ببرد (عقرب السم).