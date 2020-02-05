بالفيديو والصور.. الهلال يستعرض بـ 3 أهداف في شباك الرائد

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق الهلال على نظيره الرائد ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدقيقة6 افتتح التسجيل كارلوس إدواردو في شباك الرائد بهدف.

وفي الدقيقة 42 أحرز بافيتيمبي جوميز هدف التقدم الثانى للهلال من ركلة جزاء، وبذلك تصدر الهلال.

واختتم عبدالله المعيوف الشوط الثاني بتسجيل الهدف الثالث للهلال بينما سجل الرائد هدفا وحيدا

ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق النصر حامل اللقب الذي يحتل حاليًا المركز الثاني، بينما يتواجد فريق الرائد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.