مليونيرة بالرياض تثير الجدل بعد عرض نصف ثروتها مقابل للزواج

خاص(صدى):

أعلنت سيدة أعمال ثرية بالرياض عن رغبتها في الزواج من أي رجل مقابل نصف ثروتها، مما أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدافع الخطاب لطلب يد المليونيرة.

وكتبت الخطابة أم رهف في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “ تويتر ” ، عن مواصفات سيدة الأعمال الثرية التي تطلب عريس مسيار من قبائل نجد، قائلة:” اللي يبي زواج مسيار من سيدة أعمال ثرية بالرياض، سعودية من عائلة معروفة ومحترمة مطلقة 45 سنة هي تبي واحد ضروري يسكن معها عندها فيلا فخمة في شمال الرياض بحي الربيع “.

وسردت الخطابة أم رهف مواصفات سيدة الأعمال التي ترغب في زواج مسيار من أي عريس، قائلة: ” تبي عريس عقيم أو متزوج من قبائل نجد الجاد بدون شروط بدون طلبات بدون مهر “.