اقتياد معلم من مدرسته أمام طلابه في الداير بني مالك للشرطة
علمت «صدى» من مصادرها، أنه تم اقتياد معلم في إحدى مدارس محافظة الداير بني مالك، بشكل مؤسف أمام طلابه.
وأوضحت مصادر «صدى»، أن المعلّم مُدان في قضية حقوقية وليست جنائية، إذ جاء بالتزامن مع صدور التعديلات الجديدة لنظام التنفيذ.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «صدى» فإن ابن المُعلّم كان ضمن الطلاب الشاهدين للواقعة التي حدثت في مدرسة القعقاع الابتدائية والمتوسطة.
يشار إلى أن هناك طرق عديدة لكسر هيبة المُعلم أمام طلابه، منها حدوث أي موقف يقلل من شأنه أو كرامته أمامهم.
وتضمنت التعديلات الجديدة: إلغاء إيقاف الخدمات، لايطبق الحبس التنفيذي الوجوبي إلا في الديون التي تزيد عن مليون ريال، لا تزيد مدة الحبس عن 3 أشهر ويجوز تمديدها، لا يحبس من تقدم بدعوى إعسار، لا يحبس من تجاوز عمره 60 عامًا، لا يحبس من كان لديه أولاد قاصرين وزوجة متوفى أو مسجون.
وتسببت عملية القبض على المعلم، في حدوث آثارًا سلبية على زملائه في المدرسة، وحالة من الحزن الشديد عليه وعلى أنفسهم، إذ شقّ عليهم أن يُعامل أحد المعلمين بهذه الطريق خاصة أمام الطلاب.
المليليح[ عدد التعليقات: 626 ] نشر منذ 28 دقيقة
الغلط من الشخص اللي ارسلهم للمدرسة لو انهم قبضوا عليه في قضية أمنية أو قضية مخدرات او جريمه قتل قلنا عادي بس حقوقية فيه ألف طريقة وطريقة للقبض عليه
alfahd42[ عدد التعليقات: 23683 ] نشر منذ 25 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1368 ] نشر منذ 16 دقيقة
حقيقة أمر يؤسف له جدا..لو كنت في مكانة لقدمت باستقالتي من سلك التعليم ورزقي على الله
بأي وجه اعود للعمل مرة أخرى بعد الذي حصل
لو كان مدير المدرسة يحسن التصرف وصاحب شخصية قوية
لأتصل بمسؤول الشرطة وأخبره أنه على رأس العمل بعد العمل سوف يحضر لكم.
لا يوجد نظام او قانون يسمح بإعتقال واخذ الموظف الحكومي اكرر الحكومي من علمه واقتياده للشرطة.
ابنه إذا كبر تكبر معه مشكلته النفسية لحادثة ابوه والتشهير به أمام زملاءه وطلابه.