اقتياد معلم من مدرسته أمام طلابه في الداير بني مالك للشرطة

خاص(صدى):

علمت «صدى» من مصادرها، أنه تم اقتياد معلم في إحدى مدارس محافظة الداير بني مالك، بشكل مؤسف أمام طلابه.

وأوضحت مصادر «صدى»، أن المعلّم مُدان في قضية حقوقية وليست جنائية، إذ جاء بالتزامن مع صدور التعديلات الجديدة لنظام التنفيذ.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «صدى» فإن ابن المُعلّم كان ضمن الطلاب الشاهدين للواقعة التي حدثت في مدرسة القعقاع الابتدائية والمتوسطة.

يشار إلى أن هناك طرق عديدة لكسر هيبة المُعلم أمام طلابه، منها حدوث أي موقف يقلل من شأنه أو كرامته أمامهم.

وتضمنت التعديلات الجديدة: إلغاء إيقاف الخدمات، لايطبق الحبس التنفيذي الوجوبي إلا في الديون التي تزيد عن مليون ريال، لا تزيد مدة الحبس عن 3 أشهر ويجوز تمديدها، لا يحبس من تقدم بدعوى إعسار، لا يحبس من تجاوز عمره 60 عامًا، لا يحبس من كان لديه أولاد قاصرين وزوجة متوفى أو مسجون.

وتسببت عملية القبض على المعلم، في حدوث آثارًا سلبية على زملائه في المدرسة، وحالة من الحزن الشديد عليه وعلى أنفسهم، إذ شقّ عليهم أن يُعامل أحد المعلمين بهذه الطريق خاصة أمام الطلاب.