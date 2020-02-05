الاتحاد يعود للانتصارات من بوابة التعاون

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الاتحاد من الفوز على نادي التعاون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الهدف الأول للاتحاد اللاعب سعود عبدالحميد في الدقيقة 28، ومن ثم عزّز التقدم برونو أوفيني بهدف آخر في الدقيقة 31.

وأحرز هيلدون راموس هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 44 من اللقاء.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 19 نقطة ليحتل المركز الـ12 من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد التعاون عن 27 نقطة في المركز الرابع.