سعاد الشمري ترد على فيديو الإساءة «للرسول الكريم» و «سيدتنا مريم»

طلال الضوي(صدى):

ردت الناشطة سعاد الشمري على فيديو مسرب لها وهي تتطاول على سيدنا محمد “صلى الله عليه وسلم” وعلى سيدتنا مريم عليها السلام وبعض رموز الدولة.

وقالت الشمري : قام شلة متطرفين ليس الهدف انا بل المرحلة ومحمد بن سلمان بفبركة فيديو ضدي فيه كفر بواح إساءة للرسول وعرض الصديقة والحكام ونشر مامن شأنه المساس بالنظام العام وتهديدي بالقتل وتكفيري

ونشرت الشمري فيديو لـ تويتر يعلن عن خططه لتصنيف ووضع علامات على التغريدات التى تحتوى على صور أو فيديوهات مفبركة أو خادعة بعد إطلاق أداة ذكية منذ عدة أيام، تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن أى محتوى يعتقدون أنه يحتوى على معلومات خاطئة، بشأن مكان وطريقة التصويت فى الانتخابات.

وتسبب الفيديو في هجوم المواطنين عليها تحت وسم تصدر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر” بعنوان ” الإ الرسول ورموز الدولة ياسعاد”.