شاهد.. العنود اليوسف تنهار باكية بعد طرد زوجها لها

أميرة خالد(صدى):

انهارت خبيرة التجميل العنود اليوسف، من البكاء بسبب تغيُّر زوجها عليه خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت العنود، مقطع فيديو لها عبر «سناب شات» تؤكد فيه أن الخلافات تحدث بينهما على أتفه الأسباب.

وأشارت إلى أنها لا تعرف ماذا يمكن أن تفعل خاصة أنه طردها من البيت وقال «روحي عند بيت أهلك».

وأكدت أنها ستغلق حساب «سناب شات» وتوقف عملها لحين انتهاء مشاكلها مع زوجها.