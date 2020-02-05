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شاهد.. العنود اليوسف تنهار باكية بعد طرد زوجها لها

شاهد.. العنود اليوسف تنهار باكية بعد طرد زوجها لها
أميرة خالد(صدى):

انهارت خبيرة التجميل العنود اليوسف، من البكاء بسبب تغيُّر زوجها عليه خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت العنود، مقطع فيديو لها عبر «سناب شات» تؤكد فيه أن الخلافات تحدث بينهما على أتفه الأسباب.

وأشارت إلى أنها لا تعرف ماذا يمكن أن تفعل خاصة أنه طردها من البيت وقال «روحي عند بيت أهلك».

وأكدت أنها ستغلق حساب «سناب شات» وتوقف عملها لحين انتهاء مشاكلها مع زوجها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1368 ] نشر منذ 29 دقيقة

اللى مثلك مفروض ماتخشى على مستقبلها مع الأزواج،ممكن تتزوجي 10 مرات هو سعر اللانكروزر vxr مثل وانيت دتسن

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