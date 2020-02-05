 بالفيديو … مدرب ضمك يفقد أعصابه في مباراة العدالة

ماجد محمد(صدى):

شهدت أحداث مباراة فريق ضمك مع العدالة التى أقيمت اليوم، الأربعاء، خروج المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ضمك، الجزائري نور الدين بن زكري، وهو فى حالة غاضبة بسبب ركلة الجزاء التي تم احتسابها على فريقه.

وقام المدرب بعد انتهاء المباراة بالتوجه إلى شاشة الـ«VAR» ، من أجل التحقق من صحة ركلة الجزاء، حيث بدا على وجهه ملامح الغضب، مما دفع بشخص آخر للحديث معه ومحاولة تهدئته.

يذكر أن مباراة ضمك أمام العدالة جاءت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث رفع ضمك رصيده لـ 11 نقطة فى المركز السادس عشر، فيما ارتفع رصيد العدالة لـ 12 نقطة في المركز الرابع عشر.