عضو في مجلس الشورى يعطي نصائح لمدرب الاتحاد للفوز على التعاون 

ماجد محمد(صدى):

قدم عضو مجلس الشورى والكاتب الصحفي الدكتور هاشم عبده هاشم، نصائح لمدرب الاتحاد الهولندي تين كات للفوز علي التعاون.

وأضاف هاشم خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر “، قائلا: ” استبدال مهند الشنقيطي وإعادة عبدالعزيز البيشي إلى مركز الجناح الأيمن واختيار مدرب الاتحاد للاعب وسط أيسر يزيد من فرص الفريق للفوز على التعاون في الشوط الثاني “.

وأوضح هاشم:” أن الخلل الموجود في الشوط الأول رغم الهدفين اللذين حققهما لأن الوسط بحاجة إلى دعم بلاعب مجهود أفضل “.