عضو في مجلس الشورى يعطي نصائح لمدرب الاتحاد للفوز على التعاون
قدم عضو مجلس الشورى والكاتب الصحفي الدكتور هاشم عبده هاشم، نصائح لمدرب الاتحاد الهولندي تين كات للفوز علي التعاون.
وأضاف هاشم خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر “، قائلا: ” استبدال مهند الشنقيطي وإعادة عبدالعزيز البيشي إلى مركز الجناح الأيمن واختيار مدرب الاتحاد للاعب وسط أيسر يزيد من فرص الفريق للفوز على التعاون في الشوط الثاني “.
وأوضح هاشم:” أن الخلل الموجود في الشوط الأول رغم الهدفين اللذين حققهما لأن الوسط بحاجة إلى دعم بلاعب مجهود أفضل “.
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