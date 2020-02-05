البرهان: اللقاء مع نتنياهو سيسهم في اندماج السودان في المجتمع الدولي

الخرطوم(صدى):

أعلن رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عن اتفاق تم بينه ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأوغندية،على عبور رحلات شركات الطيران الدولية القادمة من إسرائيل.

وقال البرهان، اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع نتنياهو على التعاون المستقبلي بين البلدين وإن الخطوة التالية متروكة للجهات التنفيذية في السودان.

وأضاف ‏البرهان أن الدعوة التي وجهتها له أمريكا، في اليومين الماضيين لزيارتها، ولقاء نتنياهو في عنتيبي الأوغندية مرتبطان ببعضهما.

وتابع رئيس مجلس السيادة، أن اللقاء تم بترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعا إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب قريبا، وإدماجه في المجتمع الدولي.

وأكد أن اللقاء مع نتنياهو انعقد بدون أي مطالب أو شروط، وأنه جاء من باب الحرص على الأمن الوطني الشامل للسودان، والبحث في مستقبل العلاقات.

قال البرهان إن السودانيين يتعرضون لحصار خانق، وكان لا بد من إيجاد مفاتيح لفكه، وإن اللقاء مع نتنياهو سيسهم في اندماج السودان في المجتمع الدولي. ‎

وأضاف البرهان إن اللقاء مع نتنياهو لم يكن تغولا على الجهات التنفيذية في السودان، وأضاف: ”سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها“.

وأختتم أن قوى الحرية والتغيير ليس لها اعتراض على الخطوة، ولكن اعتراضها على عدم التشاور حولها قبل الذهاب، مذكرا بأن بعض شركات الطيران تعبر الأجواء السودانية إلى إسرائيل منذ أشهر.