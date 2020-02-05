مستشارة الرئيس الأوغندي لعبت دورًا بارزًا في لقاء «نتنياهو والبرهان»

وكالات(صدى):

لعبت مستشارة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، دورًا أساسيًا في لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان بأوغندا قبل يومين.

وكشفت مصدر مطلع لصحيفة سودانية، أن اللقاء استغرق ساعتين، وقد انطوى على تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة مصالح مشتركة من ضمنها مرور طيران شركة ” العال ” الإسرائيلية عبر الأجواء السودانية.

وكان نتنياهو قد نشر مقطع فيديو مُصوّر برفقة زوجته سارة قبل اللقاء، قال خلاله إن «إسرائيل تعود إلى أفريقيا وأفريقيا عادت إلى إسرائيل. هذه العلاقات مهمة جدًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وسيروى عن ذلك لاحقا».