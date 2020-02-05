الكشف عن كواليس لقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا

وكالات(صدى):

أوضح رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، تم بترتيب أمريكي.

وأضاف البرهان: ” اللقاء تم بقناعتي الشخصية لأهمية طرق كافة الأبواب من أجل مصلحة الشعب السوداني والنهوض بالدولة “، مبينا أن الشعب السوداني سيجني نتائج اللقاء قريبا.

وقال البرهان إنه أخطر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قبل يومين من اللقاء، مبينا أن الأخير قد رحب بالخطوة.

وتابع البرهان إلى أنه ” تم تجاوز الخلافات مع مجلس الوزراء وملف العلاقات مع إسرائيل بيد الجهاز التنفيذي وستشكل لجنة للنظر فيه”، موضحا أن اللقاء مع نتنياهو تضمن تبادلا للأفكار، ولا التزامات فيه وقد يؤسس للمستقبل، مشددا على أن مصلحة السودان تستدعي طرق كل الأبواب.