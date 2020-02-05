شاهد .. المرور يكافئ سائقي الطرق في عسير بشهادات وجوائز مالية

أبها(صدى):

قام فريق حملة 80 للسلامة المرورية بتوزيع شهادات شكر وجوائز مالية قدرها 1000 ريال على بعض السائقين الذين ثبت التزامهم بتعليمات السلامة المرورية كربط حزام الآمان، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة، وغيرها من التعليمات التى تستهدف حماية أرواح مرتادي الطرق.

وأضح الفريق، في فيديو نشره المركز الوطنى لسلامة الطرق، أن الجوائز منحت خلال حملة مرورية سرية قاموا خلال بتتبع بعض السائقين فى منطقة عسير.

يذكر أن الجوائز قدمت من قبل حملة 80 والإدارة العامة للمرور.