دواعي «أمنية» تلغى ندوة حوارية في قطر

ماجد القزيز(صدى):

اضطرت جامعة أمريكية في قطر، إلى إلغاء ندوة حوارية مقررة حول «الثورات الإعلامية في الشرق الأوسط» لفرقة «مشروع ليلى» اللبنانية.

جاء ذلك بعد حملة شرسة ضد الفرقة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يأتي قرار الجامعة رغم ادعاءات النظام القطري بوجود مساحة رحبة للجامعات وصروح تعليمية عالمية في الدوحة، وهو ما انكشف زيفه في هذا الموقف.

وتلعب أهواء ومصالح النظام القطري دورًا كل يوم في مؤسسات الدولة وتُضيق الخناق على الحريات طالما لا تتماشى معه، بينما يلقي النظام مساحات واسعة للأبواق التي تروج لأفكاره وسياساته.

من جانبه، أعلن مسؤول الإعلام في جامعة نورث ويسترن جون، أن الندوة ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القرار اتخذ مخاوف تتعلق بالأمن، إذ يخشى مسؤولو الجامعة عدم تأمين الندوة وأعضاء الفرقة بشكل كاف من قبل النظام القطري.