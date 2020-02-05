فورد تطرح شئ غير متوقع فى سيارة موستنج Mach-E 2021

واشنطن(صدى):

أقدمت شركة فورد الأمريكية بإضافة ميزة جيدة في سيارتها موستنج Mach-E 2021، حيث قامت بتحويل أسفل الغطاء الأمامي للسيارة صحن كبير يمكن استخدامه لوضع الطعام .

وبهذه الطريقة الغربية التى اتبعتها الشركة لتسويق سيارتها الجديدة، فهناك مميزات أخرى تتمتع بها السيارة، حيث زودت بـ شاشة وسطية قياس 15.5 إنش لنظام الترفيه والمعلومات، ونظام صوتي من بانج أند أولوفسن – Bang & Olufsen .

وأعلنت الشركة عن طرحها لخمس فئات من هذا الطراز الجديد، منها فئة تمتلك بطارية 75.7 كيلوواط مع دفع خلفي وقوة 255 حصان و 414 نيوتن، وأخرى تعتمد على بطارية 98.8 كيلوواط وتعمل بنظام دفع كلي وتأتي بقوة 459 حصان.

وامتلكت الفئة الثالثة بطارية 98.8 كيلوواط وتعمل بنظام دفع خلفي للعجلات وتأتي بقوة 282 حصان و 414 نيوتن، فى حين تعمل الفئة الرابعة بنظام دفع كلي للعجلات ويصدر منها قوة 333 حصان و 565 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أما الفئة الخامسة، فتعمل بطارية 98.8 كيلوواط وتعمل بنظام دفع خلفي للعجلات وتأتي بقوة 282 حصان و 414 نيوتن.متر من عزم الدوران .