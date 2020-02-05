ضبط 230 مخالفًا للذوق العام بالقصيم

القصيم(صدى):

ضبط شرطة منطقة القصيم، 230 مخالفاً للذوق العام، إذ شملت المخالفات رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 1\8\1441ه ، فقد جرى خلال الشهر الماضي من تاريخ 1\5\1441ه وحتى 30\5\1441ه ، ضبط (230) مخالفة للذوق العام.

و شملت مخالفة رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، مشيرة إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين .