الاحتراف توافق على تسجيل ثنائي الرائد

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الرائد عن موافقة لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم على تقييد حسين النخلي، وبندر العنزي لاعبيه الجديدين في كشوفاته وبالتالي إمكانية مشاركتهما في مباراة الهلال.

وقال حساب النادي الرسمي على “تويتر “: “صدرت موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم على تسجيل اللاعبين في الكشوفات الرسمية لفريق الرائد والتي تمكنهما من المشاركة مع الفريق اعتبارًا من اليوم”.

ويواجه نادي الرائدالهلال اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.