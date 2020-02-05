الجيش السعودي يتفوق عالميا ضمن قائمة أقوى الجيوش لعام 2020
قفز تصنيف الجيش السعودي من المركز 25 عالمياً و5 إقليمياً لعام 2019 الى المركز 17 عالمياً و4 أقليمياً ضمن قائمة أقوى الجيوش لعام 2020.
وجاء ذلك وفقًا لموقع “غلوبال فاير باور” العالمي المختص بالشأن العسكري للدول، حيث جاء الجيش السعودي متقدماً على إسرائيل التي تراجعت من المركز 17 عالمياً و4 إقليمياً عام 2019 الى المركز 18 عالمياً و5 إقليمياً وفق آخر إحصائية.
وقفز تصنيف الجيش المصري من المركز الـ12 عالمياً عام 2019 إلى المركز 9 عالمياً ومن المركز الثاني إقليمياً الى المركز الأول وفق قائمة 2020.
وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز 13 هذا العام والذي كان يحتل المركز 9 عالمياً والأول في المنطقة خلال 2019.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 8 دقائق
الجيش المصري..آخر الحروب التي خاضها 1973 مدة شهر ونصف تقريبا
ولم ينتصر بسبب حادثة الثغرة الشهيرة التي استغلها الجنرال شارون و التف على الجيش المصري وحاصره..وحدث مباحثات الكيلو 101 طريق السويس التي أفضت لزيارة الرئيس السادات لإسرائيل
وبعدها معاهدة كامب ديفيد 1977 التي أفضت لقيام علاقات مصرية إسرائيلية.
الجيش المصري نفسه قصير في الحروب مثل الجيش الإسرائيلي..
نظرا لظروف مصر الإقتصادية والشعب المصري لايقوى عليها ويضج بسىهه٦
اما الجيش الإسرائيلي يخشى الهجرة المعاكسة اليهودية من إسرائيل لأمريكا وأوروبا بسبب لو استمرت إسرائيل شهرين حرب متواصلة.
الجيش السعودي 5 سنوات متواصلة يحارب وأكثر من 200 صاروخ بالستي إيراني من اليمن تم تحييدها في المعركة بعد إسقاطها
والحياة سارت طبيعية وعادية أثناء الحرب
الدوري السعودي لكرة القدم مستمر فضلا عن الاحتفالات والمهرجانات ومزايين الابل
شعب سعودي قوي وشديد في مواجهة الأعداء.