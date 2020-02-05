قيادي سوداني يستقيل من منصبه احتجاجا على لقاء البرهان ونتنياهو

الخرطوم(صدى):

قرر مدير السياسة الخارجية بمجلس السيادة السوداني رشاد فراج الطيب السراج الاستقالة من منصبه احتجاجاً على لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنامين نتنياهو.

إوقال البرهان اليوم خلال مؤتمر صحافي: ” سنشكل لجنة من مجلسي السيادة والوزراء لدرس مزايا وعيوب العلاقة مع إسرائيل.”

وأضاف: ” لنا الحق في العيش ضمن المنظومة الدولية مثل الآخرين ولن يمنعنا أحد من السير في هذا الطريق.”